G7: l'Armée de l'Air met en place une « bulle » de protection du ciel

Environ 300 militaires de l'Armée de l'Air et de l'Espace seront mobilisés pour mettre en place une 'bulle' de protection du G7 à Evian contre toute menace aérienne, a annoncé jeudi à l'AFP le général Marc Le Bouil, en charge des opérations.

L'Armée de l'Air, qui assure la mission de police du ciel en France, a établi son dispositif en coordination avec les autorités suisses, où se trouve l'aéroport de Genève par où transiteront les dirigeants attendus au sommet, qui se tient de lundi à mercredi.

Tout avion, drone ou aéronef voulant circuler dans la zone du G7 du 14 au 17 juin devra être 'accrédité' pour s'assurer que tous les mouvements aériens dans ce périmètre soient connus, a expliqué le général Marc Le Bouil, commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes (CDAOA).

Des espaces dans lesquels les survols seront interdits ont été définis, ainsi que des chemins de 'contournement', a-t-il ajouté.

Dans cette zone montagneuse, 'des aéronefs, des systèmes radar, des systèmes de défense sol-air et de lutte anti-drones' français et suisses sont déployés des deux côtés de la frontière, prêts à intervenir 'sur tous ceux qui voudraient, à travers quelque acte que ce soit, mettre en danger la population et l'événement', a-t-il détaillé.

Un système déjà expérimenté

Ce type de 'bulle' a déjà été mis en place pour d'autres grands événements en France, comme les commémorations du Débarquement et les Jeux olympiques de Paris 2024, où une 'petite centaine' de drones malveillants avaient été interceptés, rappelle le général.

L'armée de l'Air et de l'Espace surveille le trafic de 12 à 15'000 aéronefs qui transitent chaque jour au-dessus du territoire français.

Quelque 14'000 personnes (police, gendarmerie, armées, justice) seront mobilisées côté français à l'occasion du G7. Parmi eux, 900 militaires, dont les 300 de l'Armée de l'Air et de l'Espace.

La préfète de Haute-Savoie, Emmanuelle Dubée, a évoqué lundi devant les médias 'le risque lié au contexte international extrêmement tendu, le risque terroriste, qui reste majeur en France, le risque de sabotage et d'attaque cyber, et celui de trouble à l'ordre public'.

/ATS