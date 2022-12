Fribourg: près de 18 millions pour rénover le Domaine des Faverges

Le Grand Conseil fribourgeois devra prochainement se prononcer sur un crédit de 17,6 millions de francs pour la restauration et la transformation du Domaine des Faverges. Juché au-dessus du village de Saint-Saphorin (VD), ce dernier appartient à l'Etat de Fribourg.

La particularité n'est pas nécessairement connue du grand public, hormis du cercle des amateurs de vins. Le projet comprend la restauration de la Grande Maison et de la Maison du Vigneron ainsi que la transformation du bâtiment 'Bouteiller', a fait savoir la semaine passée le gouvernement fribourgeois dans son message.

'Le Domaine des Faverges est non seulement un domaine viticole, mais il est également, avec la Grande Maison, un lieu emblématique et officiel pour les réceptions du Conseil d'Etat', a précisé l'exécutif cantonal. La Grande Maison a été reconstruite en 1760 et la dernière rénovation importante a eu lieu en 1952.

Nouvelle stratégie

'Depuis, des travaux d'entretien très modestes ont été entrepris, mais le bâtiment ne répond plus aux standards', précise le message. 'Par ailleurs, les besoins viti-vinicoles ont aussi évolué. La cave initialement conçue pour vinifier trois types de vin, soit deux blancs et un rouge, ne répond plus à la stratégie de vente.

Afin de répondre à l'évolution du marché, les cépages cultivés sont plus variés et la vinification demande de plus petits volumes de cuves ou barriques, constate le gouvernement fribourgeois. Un premier projet avait déjà été présenté il y a cinq ans, avec alors l'articulation d'un montant de 4,2 millions de francs.

Davantage de travaux

Depuis, toutefois, l'ampleur des travaux à entreprendre a évolué. 'Le 19 janvier 2019, le Conseil d'Etat a décidé d'élargir le périmètre du projet et d'y intégrer l'assainissement de la Maison du vigneron, à la suite du départ à la retraite du vigneron qui y habitait jusqu'à la fin 2020', décrit le message.

L'exécutif cantonal a pris acte par ailleurs que sur la base des premières offres d'entreprises pour le projet validé en décembre 2017, le crédit initial se révèle nettement insuffisant. La Maison du vigneron deviendra le lieu de vente, tandis que le Bouteiller rassemblera les activités liées à la production du vin.

