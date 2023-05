Fribourg: les remontées mécaniques continuent à étoffer leur offre

Les remontées mécaniques fribourgeoises ont connu une saison hivernale mitigée, météorologie plutôt défavorable oblige. Le secteur poursuit ses efforts de diversification de l'offre à destination d'une clientèle de plus en plus attirée par la montagne.

En dépit du manque de neige, Johanna Gapany a tiré mercredi à Fribourg un bilan satisfaisant des mois écoulés en attendant la saison estivale. La présidente des Remontées mécaniques Alpes fribourgeoises (RMAF) et conseillère aux Etats (PLR/FR) s'est réjouie du dynamisme du secteur en termes de diversification de l'offre.

Surtout que la montagne attire de plus en plus de visiteurs, a noté Johanna Gapany. En particulier en ce qui concerne le tourisme d'été, ont relevé les intervenants, où toutes les stations du canton cherchent à étoffer leurs prestations. Il sera par exemple possible d'assister à des levers de soleil au Moléson dès après la mi-août.

Quatre saisons

L'offre complétera celle existante des soirées du vendredi et du samedi, avec 16 à 18 week-ends, a indiqué Antoine Micheloud, directeur du Centre Touristique Gruyères-Moléson-Vudalla. L'évolution s'inscrit dans une réflexion quatre saisons. L'effort marketing est consenti désormais aux trois quarts pour l'été.

'Les gens ne pensent pas toujours à venir en montagne à ce moment-là', a expliqué Antoine Micheloud. Toujours en Gruyère, mais du côté de Charmey, les matchs aux cartes en télécabine seront pérennisés le dernier vendredi de chaque mois, avec un apéro en haut, a décrit Claude Gendre, codirecteur de TéléCharmey.

Le chiffre d'affaires réalisé entre début novembre et fin mars a fondu de 37,2%, comparé à une 'excellente' saison hivernale précédente, pour tomber à 4,8 millions de francs. Le montant ressort en baisse de 12,4% par rapport à la moyenne des cinq derniers exercices. Février a constitué le mois le plus fréquenté.

Magic Pass

Pas seulement grâce aux vacances scolaires, a dit Johanna Gapany, avec un chiffre d'affaires de 2,1 millions de francs, soit 44,5% du total. Le nombre des premiers passages pour la saison a chuté d'un bon tiers (-36,9% sur un an) à 241'660. Il y a eu 410 jours cumulés d'ouverture, contre 486 en 2022/2023 (459 en moyenne sur 5 ans).

Les intervenants ont répété l'impact positif de l'abonnement Magic Pass. Celui-ci propose cette année 69 destinations hivernales et 31 estivales. L'ouverture de la saison d'été est intervenue samedi à Charmey. Elle aura lieu le 13 mai au Moléson et à Jaun (Bellegarde), le 18 mai au lac Noir (Schwarzsee) et le 1er juillet à La Berra.

/ATS