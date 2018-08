Fréquentation en nette hausse pour Swiss en juillet

Swiss a transporté plus de passagers en juillet. Pas moins de 1,79 million de voyageurs ont été accueillis dans ses appareils sur le mois sous revue, soit 7,6% de plus qu'un an auparavant, indique jeudi la compagnie aérienne contrôlée par le géant Lufthansa.

Le nombre de vols a pour sa part augmenté de 5,5% à 13'291 au cours de la même période.

L'offre, exprimée en sièges-kilomètres offerts, a augmenté de 3,7% en comparaison annuelle. Le trafic, exprimé en passagers-kilomètres transportés, a simultanément grimpé de 4,7%. Le coefficient d'occupation des sièges a atteint 89,5% en moyenne, améliorant le remplissage des avions de 0,8%.

En tenant compte des chiffres d'Edelweiss Air, la compagnie de vols de vacances de Swiss, le transporteur à croix blanche a vu plus de 2 millions de passagers s'installer dans ses appareils, soit 4,5% de plus qu'en juillet 2017.

Depuis le début de l'année, Swiss a transporté 11,62 millions de voyageurs, 8,7% de plus que sur la période correspondante de l'an dernier.

Quant au groupe Lufthansa, il a accueilli en juillet 14,16 millions de personnes dans les avions des compagnies Swiss, Lufthansa et ses transporteurs régionaux ainsi qu'Austrian Airlines, en hausse de 8,2% sur un an. Le nombre de vols s'est lui inscrit à 113'083, un chiffre en croissance de 8,4%.

/ATS