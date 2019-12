France: nouvelle épreuve de force contre la réforme des retraites

La mobilisation contre la réforme des retraites en France s'installe pour tenter de faire plier le gouvernement. Elle promet un week-end difficile dans les transports, avant une nouvelle épreuve de force mardi et la présentation de la réforme le lendemain.

'On a frappé un grand coup, généré une dynamique', s'est réjoui le numéro un du syndicat Force ouvrière, Yves Veyrier, avant l'intersyndicale qui est ressortie vendredi avec une nouvelle date de mobilisation, le 10 décembre. Jeudi, les manifestations ont davantage mobilisé que lors des premières journées des mouvements sociaux sur les retraites de 1995, 2003 et 2010.

Enseignants, cheminots, pompiers, fonctionnaires... Avec plus de 800'000 personnes dans la rue et certains secteurs d'activité au ralenti voire à l'arrêt comme les raffineries, les syndicats opposés à la réforme (FO, CGT, Solidaires, FSU) ont repris des couleurs.

Tous, y compris le premier d'entre eux, la CFDT, qui soutient le principe d'un régime universel de retraite par points, exhortent l'exécutif à détailler sa réforme. Le Premier ministre Edouard Philippe a promis qu'il livrerait mercredi 'l'intégralité du projet du gouvernement'.

Plusieurs foyers à éteindre

A l'origine de la colère: le 'système universel' de retraite censé remplacer à partir de 2025 les 42 régimes de retraites existants (général, des fonctionnaires, privés, spéciaux, autonomes, complémentaires). L'exécutif promet un dispositif 'plus juste', quand les opposants redoutent une 'précarisation' des retraités.

Le gouvernement a plusieurs foyers à éteindre, et pas seulement sur les régimes spéciaux. Il doit notamment répondre aux inquiétudes des enseignants, qui craignent que leurs pensions de retraite baissent avec les nouvelles règles de calcul

En attendant, les Français auront toujours beaucoup de difficultés à se déplacer. La grève s'est poursuivie vendredi dans les transports et le week-end, à moins de trois semaines de Noël, s'annonce toujours très perturbé, tant dans les trains de banlieue parisienne et TGV que dans le métro.

Un seul Paris-Bâle

Les trois syndicats représentatifs de la SNCF ayant appelé ensemble à la grève illimitée (CGT-Cheminots, Unsa ferroviaire et SUD-Rail) ne désarment pas. Ils se retrouvent samedi matin en intersyndicale au siège de la CGT.

Conséquence directe pour la Suisse: un seul TGV Paris-Bâle est prévu (départ de Paris 7h23, départ de Bâle 12h34). Ces deux trains circuleront avec un horaire modifié, car ils feront plusieurs arrêts exceptionnels sur leur parcours. Tous les autres TGV entre la Suisse et la France sont supprimés, rappellent les CFF.

L'horizon s'éclaircit tout de même sur le transport aérien. La journée de samedi devrait être plus calme que celles de jeudi et vendredi: seuls des retards et perturbations sont à prévoir.

/ATS