France: le nombre de créations d'entreprises a « nettement » reculé

Le nombre d'entreprises créées en France a 'nettement' reculé en septembre par rapport au mois précédent, passant sous la barre des 90'000 créations mensuelles pour la première fois depuis juillet 2023, a indiqué vendredi l'Insee.

Avec 87'544 entreprises qui ont vu le jour en septembre, contre 92'145 en août, les créations d'entreprises se replient de 5% sur un mois et sont en baisse pour le quatrième mois d'affilée.

'Cette nouvelle baisse provient à la fois de celle des créations d'entreprises classiques (-4,1% en septembre après -2,0% en août) et de celle des immatriculations de micro-entrepreneurs (-5,5% après -0,5%)', détaille l'Institut national de la statistique et des études économiques dans un communiqué de presse.

Le nombre total de sociétés créés sur les douze derniers mois (octobre 2023-septembre 2024) reste néanmoins supérieur de près de 6% aux créations d'entreprises recensées sur la même période un an plus tôt (octobre 2022-septembre 2023).

Dans le détail en septembre, 56'712 micro-entreprises et 30'832 entreprises classiques ont vu le jour en France.

D'un point de vue sectoriel, en dehors de l'enseignement, de la santé et de l'action sociale où les créations d'entreprises sont restées 'quasi stables' en septembre (-0,1%), elles ont diminué 'dans tous les secteurs', relève l'Insee.

'Elles baissent de nouveau fortement dans l'industrie manufacturière (-7,5% après -6,0% en août), les services aux ménages (-6,3% après -7,5%) et très fortement dans la construction (-15,0% après -6,2%)', illustrent les statisticiens nationaux.

En outre, les créations d'entreprises 'se replient nettement dans (...) le soutien aux entreprises (-7,2% après -1,2%), les activités immobilières (-4,6% après +1,0%), le commerce et la réparation d'automobiles et de motocycles (-3,7% après +1,2%) et les activités financières et d'assurance (-1,2% après +3,7%)'.

L'Insee a aussi révisé à la baisse vendredi ses chiffres du mois d'août, indiquant que les créations d'entreprises avaient finalement reculé de 1% par rapport à juillet et non de 0,5%.

/ATS