France: le déficit commercial se réduit en juillet

Le déficit commercial de la France s'est réduit en juillet, grâce à une hausse des exportations plus forte que celle des importations, ont annoncé vendredi les douanes, alors que les nouveaux droits de douane américains n'étaient pas encore effectifs.

Le déficit s'est établi à 6,5 milliards d'euros en juillet, en baisse de 0,2 milliard par rapport à juin.

Si les importations ont augmenté de 0,3 milliard d'euros pour atteindre 57,7 milliards, les exportations ont elles progressé plus rapidement, de 0,5 milliard, à 51,2 milliards d'euros.

Ces chiffres sont les derniers avant l'entrée en vigueur, le 7 août, des droits de douane supplémentaires imposés par le président américain Donald Trump aux pays des 90 principaux partenaires commerciaux des États-Unis.

Pour les pays de l'Union européenne, ce taux est de 15%, selon l'accord scellé fin juillet entre Bruxelles et Washington, après des mois d'âpres négociations.

Le redressement de la balance commerciale de la France en juillet est notamment dû au solde énergétique, les exportations d'énergie ayant grimpé tandis que les importations ont reculé.

'Les évolutions des échanges d'énergie en juillet s'expliquent essentiellement par la baisse des volumes des produits échangés. en effet, les prix de l'énergie, sur la même période, augmentent sensiblement à l'importation et beaucoup plus fortement à l'exportation', détaillent les douanes dans leur communiqué.

Hors énergie cependant, le solde commercial se dégrade, notamment pénalisé par une progression des importations de biens de consommation.

Le déficit commercial de la France sur 12 mois se réduit également, de 0,7 milliard d'euros, baissant à 80,3 milliards. En juin, il s'était creusé de 1,8 milliard d'euros.

La Banque de France annonce par ailleurs que le solde des transactions courantes, corrigé des variations saisonnières et des jours ouvrables, a été déficitaire de 2,5 milliards d'euros en juillet, après un déficit de 2,3 milliards d'euros en juin.

Le solde des transactions courantes intègre la balance des biens, celle des services et celle des revenus.

Depuis la mise en oeuvre provisoire des surtaxes américaines en avril, l'évolution des exportations françaises vers les Etats-Unis ne permet pas d'identifier 'd'effet manifeste' de ces droits de douane, ni de 'baisse significative' des exportations en comparaison à la même période en 2024, avaient noté les douanes lors de la publication de la balance commerciale de juin.

/ATS