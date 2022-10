France: la croissance du PIB ralentit à +0,2% au 3e trimestre

La croissance de l'activité économique française a ralenti au troisième trimestre. Le produit intérieur brut PIB n'a progressé que de 0,2% après avoir crû de 0,5% au printemps, selon des données dévoilées vendredi par l'Insee.

Conforme aux prévisions de l'Institut national de la statistique et légèrement inférieure à celles de la Banque de France (+0,25%), la croissance a bénéficié d'une légère progression de la production de services (+0,5%), en retrait toutefois par rapport à celle du printemps (+1%). 'La production en information et communication demeure dynamique', détaille l'Insee, tandis qu'elle 'décélère nettement' dans l'hébergement-restauration et les services de transport.

La consommation des ménages, traditionnel moteur de l'économie française, a quant à elle stagné cet été, après une légère progression au deuxième trimestre (+0,3%). Dans le détail, la consommation d'énergie reste bien orientée (+0,6%) au contraire de la consommation alimentaire, en recul d'1,6% sur le trimestre.

'La contribution du commerce extérieur est négative ce trimestre (-0,5 point, après +0,0 point aux deux trimestres précédents)', ajoute l'Insee, du fait d'exportations en plus faible expansion (+0,7%) que les importations (+2,2%). Le recul des exportations est particulièrement marqué dans les services (-0,4% après 3,3% au printemps).

/ATS