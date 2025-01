France: l'inflation stable en décembre à 1,3% sur un an

Les prix à la consommation en France ont augmenté de 1,3% en décembre sur un an, une évolution identique à celle de novembre, a indiqué mardi l'Insee.

En décembre, les prix de l'énergie (+1,2%) ont enregistré un léger rebond qui a été contrebalancé par la poursuite du repli des produits manufacturés (-0,4%) et la stagnation des prix de l'alimentation (0,0%), selon l'estimation provisoire de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Les prix des services, qui représentent plus de la moitié du panier de consommation des ménages, ont augmenté de 2,3% sur un an, comme en novembre. Ceux du tabac ont pris 8,7%, stables également sur un an par rapport au mois précédent.

Economie morose

Sur un mois, les prix à la consommation sont en hausse de 0,2% en décembre, selon l'estimation provisoire, après un recul de 0,1% en novembre. L'Insee l'attribue à l'augmentation des prix des services, notamment des transports, et des produits pétroliers.

L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), qui permet les comparaisons entre pays européens, a pour sa part augmenté de 1,8% en décembre sur un an, après 1,7% en novembre. Il est en hausse de 0,2% sur un mois après -0,1% en novembre.

Pour 2025, l'Insee avait dit en décembre entrevoir un début d'année 'morose' pour l'économie française, alors que le gouvernement tente de doter le pays d'un budget qui serait marqué par un effort budgétaire de 50 milliards d'euros. L'institut voit l'inflation refluer jusqu'à 1% en juin.

/ATS