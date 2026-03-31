France: forte hausse de l'inflation en mars à 1,7% sur un an

Les prix à la consommation en France ont augmenté de 1,7% sur un an en mars, après une hausse ...
France: forte hausse de l'inflation en mars à 1,7% sur un an

France: forte hausse de l'inflation en mars à 1,7% sur un an

Photo: KEYSTONE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Les prix à la consommation en France ont augmenté de 1,7% sur un an en mars, après une hausse de 0,9% en février, soit un bond de 0,8 point, notamment en raison de l'augmentation des prix de l'énergie, selon une estimation provisoire publiée par l'Insee mardi.

Cette hausse de l'inflation est notamment due à un important rebond des prix de l'énergie et particulièrement des produits pétroliers (+7,3% sur un an contre -2,9% en février), selon l'Institut national de la statistique français.

Les économistes s'attendaient à une nouvelle accélération en mars avec les répercussions de la guerre au Moyen-Orient qui a fait grimper le prix des hydrocarbures depuis ses débuts le 28 février.

Sur un an, les prix des services accélèreraient légèrement comme ceux du tabac, tandis que les prix des produits manufacturés baisseraient plus rapidement que le mois dernier.

L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH, qui permet les comparaisons entre les différentes inflations de la zone euro) augmente de 1,9% sur un an en mars, après 1,1% en février.

La France devrait connaître 'un net regain d'inflation', qui 'franchirait les 2% au cours du printemps', selon une note de l'Insee la semaine dernière qui retenait l'hypothèse 'd'un maintien des cours du pétrole autour de 100 dollars jusqu'en juin'.

/ATS
 

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