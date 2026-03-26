France: climat des affaires stable en mars, « maussade » pour l'Insee

L'indicateur de l'Insee sur le climat des affaires est resté stable en mars par rapport au mois précédent, à 97, sous sa moyenne de long terme, a indiqué jeudi l'institut statistique national.

'Le climat des affaires reste maussade', a résumé l'Insee dans un communiqué.

Constitué à partir des réponses des entreprises, il s'établit sous la moyenne de longue période (fixée à 100) 'pour le 24e mois consécutif'.

'Les réponses aux enquêtes de conjoncture ont été collectées entre le 26 février et le 23 mars 2026; en termes de chiffre d'affaires, environ trois quarts des réponses l'ont été après le début de la guerre au Moyen-Orient (28 février 2026)', a précisé l'Insee.

L'indicateur du climat de l'emploi remonte d'un point, à 94, 'bien en deçà de sa moyenne de longue période', selon l'institut.

'Le climat de l'emploi s'éclaircit un peu', a-t-il expliqué, avec des réponses moins pessimistes concernant 'les effectifs prévus dans les services (y compris intérim)'.

Ce mois-ci, le climat 'se maintient dans les services', à 96, en restant entre autres 'particulièrement morose dans les services aux entreprises'.

Dans le commerce de détail, il 'rebondit légèrement', à 99, et 's'éclaircit' dans le bâtiment, à 97.

La déception est pour l'industrie, où il était au-dessus de 100 en février. Il perd trois points, à 99, avec des réponses plus pessimistes qu'optimistes concernant 'la production passée' ainsi que 'les carnets de commandes, globaux comme étrangers'.

/ATS