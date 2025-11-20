France: beaujolais nouveau de belle qualité mais en maigre quantité

Malgré des rendements décevants dus à une météo inégale mais porté par une 'belle qualité', le beaujolais nouveau fait son retour dans la nuit de mercredi à jeudi, un événement célébré bien au delà de sa région française d'origine.

Comme chaque année, le troisième jeudi de novembre, un tonneau de ce primeur a été percé à minuit à Beaujeu (sud-est), centre du vignoble où a lieu la fête des 'Sarmentelles', cinq jours de dégustations, dîners dansants et spectacles.

A Lyon, deuxième ville de France, comme c'est la tradition, les tonneaux de vin ont été amenés par roulement depuis une péniche amarrée à proximité jusque devant la mairie, où les jeunes vignerons de la région ont dévoilé leurs cuvées en fanfare lors d'une dégustation géante au coeur de la nuit.

'Est-ce qu'il aurait pas un petit goût de myrtille?', s'interroge Alvine, 33 ans, venu attendre le premier verre malgré la pluie et le froid.

'Il faut bien s'amuser un petit peu, surtout qu'en ce moment c'est pas très drôle', lance un autre habitant venu en voisin, Philippe, d'un rire sonore pour couvrir la musique qui accompagne la découverte de ce vin très exporté et dégusté dans plus de 100 pays.

'Elégants'

Cette année, la 'qualité est au rendez-vous, avec des vins très digestes, très fins, très élégants', assure à l'AFP Jean-Marc Lafont, le président de l'interprofession Inter-Beaujolais.

'C'est un millésime qui est avec un très joli fruit assez charnu, très souple, très rond, des arômes très purs, mais des quantités moindres', a-t-il nuancé, pointant les précipitations qui ont affecté la floraison début juin et la canicule cet été.

Cette situation fait écho à la situation difficile à laquelle sont confrontés les viticulteurs français, avec des aléas climatiques qui ont affecté les vendanges. Et ce alors que la profession traverse une crise provoquée par une moindre consommation de vin ces dernières années et des difficultés croissantes à l'export.

Le beaujolais nouveau, qui se décline en deux types de primeurs, a représenté près de 14,3 millions de bouteilles vendues dans le monde en 2024, soit 22% de la commercialisation totale du vignoble, majoritairement à cépage gamay noir à jus blanc (96%).

Le vin est produit par les appellations Beaujolais et Beaujolais Villages parmi les douze au total dont 10 crus que compte le vignoble, sur 12'500 hectares.

Selon l'Inter-Beaujolais, la France reste le premier pays consommateur au monde de beaujolais nouveaux avec 9 millions de bouteilles consommées chaque année.

Environ 37% des beaujolais nouveaux produits l'année dernière ont été exportés.

Le Japon demeure le principal client avec 1,9 million de bouteilles devant les Etats-Unis (907'000) et le Royaume-Uni (654'000).

Depuis 1951, les producteurs de beaujolais à appellation contrôlée bénéficient d'une date de commercialisation prématurée, notamment en raison du processus de fabrication raccourci du primeur.

/ATS