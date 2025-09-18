Fort repli des échanges avec les Etats-Unis en août

Les chiffres d'affaires avec les Etats-Unis ont reculé d'un cinquième en août, selon les chiffres du Département fédéral des finances (DFF) et de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) publiés jeudi.

Après leur revers du mois précédent, les exportations désaisonnalisées se sont également contractées en août (-1,0%) en termes nominaux. Au niveau des groupes de marchandises, les ventes horlogères ont particulièrement souffert. Les importations ont légèrement progressé (+0,4%). Au final, la balance commerciale enregistre un excédent moindre, à 3,9 milliards de francs.

En termes réels, les exportations ont toutefois augmenté de 2,4% sur un mois, tandis que les importations ont enflé de 0,6%.

En comparaison annuelle, la tendance est à la stagnation des exportations.

/ATS