Formation obligatoire pour les pilotes de drones dès 2021

Les pilotes de drones devront suivre une formation obligatoire dès 2021. La Suisse reprendra alors la réglementation plus stricte de l'UE, comprenant aussi une obligation de s'enregistrer.

La reprise de la réglementation européenne, prévue le 1er juillet, a été différée à cause du coronavirus. Plusieurs durcissements seront introduits pour l'utilisation des drones.

La hauteur de vol maximale sera limitée à 120 mètres. Les pilotes devront en tout temps reconnaître leur appareil, indique mardi l'Office fédéral de l'aviation civile. Le poids maximal sera abaissé de 500 à 250 grammes. L'utilisation des engins de moins de 250 grammes ne sera interdite que dans les réserves naturelles et à proximité des aéroports. Ils ne seront toutefois par autorisés à survoler des rassemblements.

Les enfants de moins de douze ans ne pourront plus piloter ces engins seuls. Ils devront être surveillés par une personne d'au moins 16 ans qui s'y connaît.

De plus, les pilotes de la catégorie 'ouverte' devront s'enregistrer et suivre un cours et un test en ligne. La loi actuelle ne prévoit pas de formation obligatoire: les cours et les examens se font sur base volontaire. Ces derniers ne seront pas reconnus.

Des dérogations seront possibles jusqu'en 2022 pour l'aéromodélisme traditionnel. Les futures règles d’exploitation seront définies de concert avec la Fédération suisse d’aéromodélisme. En revanche, les adeptes de l’aéromodélisme traditionnel n’échapperont pas à l’obligation d’enregistrement et seront tenus de respecter les zones soumises à des restrictions de vol.

