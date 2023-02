Fonction publique: quatrième journée de grande mobilisation

Une nouvelle journée de grève et de manifestation est prévue jeudi dans la fonction publique vaudoise. La demande reste la même, une indexation entière des salaires. Les syndicats exigent toujours l'ouverture de négociations avec le gouvernement.

C'est le quatrième jour de grève depuis bientôt deux mois, ponctué en fin de journée par un défilé qui partira vers 18h00 depuis la place St-François, au centre-ville de Lausanne, en direction de la place du Château à la Cité, en passant par la place de la Riponne.

Mardi 31 janvier, entre 5000, selon la police, et 10'000 personnes, selon les syndicats, avaient défilé dans les rues de la capitale vaudoise. Ils étaient entre 3000 à 4000 le 23 janvier. Aux secteurs de l'enseignement et du social s'était aussi ajouté celui de la police.

Il y a neuf jours, environ 40 établissements scolaires s'étaient mobilisés de diverses manières, contre 50 le 23 janvier: vote d'une résolution en faveur des revendications, grève partielle ou complète, débrayage de quelques minutes, etc. Au total, quelque 2100 enseignants de l'école obligatoire et du post-obligatoire s'étaient mis en grève, contre environ 1500 le 23 janvier.

Lettre ouverte du personnel du CHUV

Le personnel du CHUV à Lausanne se mobilise à nouveau, avec des débrayages prévus dans plusieurs services et un rassemblement devant les bâtiments de l'hôpital universitaire à 12h30. Dans une lettre ouverte à la population vaudoise, publiée jeudi, les employés dénoncent 'des conditions de travail qui ne cessent de se dégrader et des effectifs insuffisants'.

'Nous ne demandons pas des récompenses, ni des privilèges, mais simplement de la reconnaissance et du respect. Or, en échange de cet engagement quotidien au service de toute la population, nous apprenons maintenant que notre employeur veut baisser nos salaires. Car oui, ne pas compenser l'inflation revient bien à baisser la valeur de notre salaire', écrivent-ils. 'Nous ne méritons pas ça'.

'Une gifle, du mépris'

La revendication est toujours identique: une indexation entière des salaires de la fonction publique et du secteur parapublic vaudois au renchérissement du coût de la vie. 'Le refus du Conseil d'Etat d'ouvrir des négociations salariales est ressenti comme une gifle, du mépris', affirme jeudi dans un entretien au Temps le président du Syndicat des services publics (SSP Vaud) et député socialiste Julien Eggenberger.

'Dans ce pays où le partenariat social est une valeur cardinale, quand on n'est pas d'accord, on négocie. Les discussions peuvent être difficiles, longues, exigeantes (...) Mais on se parle, on avance pas à pas', dit-il.

'Là, depuis la séance du 8 décembre - où on nous a annoncé la décision du Conseil d'Etat -, il n'y a eu aucune rencontre entre le gouvernement et les organisations syndicales. Pour parler de nos grèves, la droite utilise le vocable horrible de 'prise d'otage'. En réalité, nous sommes contraints de durcir le mouvement par la position inflexible du Conseil d'Etat', explique M. Eggenberger.

Apprentis indexés

Les trois organisations jugent que le taux d'indexation des salaires de 1,4% dès le 1er janvier 2023 pour la fonction publique et le secteur parapublic est insuffisant au regard de l'inflation. Une indexation correspondant au moins à la hausse de l'indice suisse des prix à la consommation entre octobre 2021 et octobre 2022 (+3%) est réclamée. La prime unique de 0,8% du salaire octroyée par l'Etat aux salariés de classes 1 à 10 en janvier 2023 ne satisfait pas non plus.

De son côté, le gouvernement vaudois reste ferme. Il n'entend pas revenir sur le dispositif global octroyant 182 millions de francs pour l'indexation des salaires, la lutte contre la vie chère et l'amélioration des régimes sociaux. En revanche, il a annoncé jeudi dernier l'indexation des salaires des apprentis de l'administration cantonale.

