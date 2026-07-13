Flughafen Zurich stabilise son trafic en juin

L'opérateur d'aéroports Flughafen Zurich a recensé sur son fief klotenois 2,92 millions de passagers en juin, en légère baisse de 0,3% sur un an. Le nombre de mouvements aériens a progressé de 2,3% pour atteindre 24'757 décollages et atterrissages.

Le ratio de remplissage des sièges a progressé d'un point à 79,6%, rapporte un communiqué paru lundi.

L'activité commerciale au sein et aux abords des terminaux a généré un chiffre d'affaires global stable de 57,0 millions de francs, avec une hausse de 4,8% côté piste et un recul de 7,4% côté ville.

Le volume de fret aérien s'est étiolé de 2,6% à 34'978 tonnes.

Concernant les autres aéroports exploités par Flughafen Zürich, les structures brésiliennes de Vitória/Macaé et Natal affichent des progressions de leur fréquentation de respectivement 1,9% et 20,9%. Florianópolis a reculé de 3,6%, tout comme la chilienne Iquique de 5,4%.

L'indienne Noida, fraichement lancée mi-juin, enregistre déjà 24'602 passagers et 204 mouvements aériens.

/ATS