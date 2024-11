Flughafen Zürich: hausse du nombre de passagers en octobre

En octobre, plus de 2,97 millions de passagers ont transité par l'aéroport de Zurich. Cela correspond à une augmentation de 4% par rapport à la même période de l'an dernier. Le niveau de 2019, soit avant la crise du coronavirus, a une nouvelle fois été dépassé.

Le nombre de passagers au cours du mois de référence représente 104% du niveau enregistré en octobre 2019, a indiqué mardi dans un communiqué Flughafen Zürich, la société qui exploite l'aéroport.

Le nombre de passagers locaux a atteint 2,14 millions, un chiffre en hausse de 2,5% par rapport à octobre 2023, alors que celui des passagers en transit s'est établi à 825'922, soit une progression de 6,5%.

Pour le mois sous revue, le nombre de mouvements aériens a augmenté de 2% sur un an pour atteindre 23'808. Les décollages et atterrissages ont ainsi représenté 99% du niveau observé en 2019. La raison en est que, d'une part, des avions plus gros ont été utilisés et, d'autre part, les appareils ont été mieux occupés.

Le nombre moyen de passagers par vol était de 140 en octobre, soit 1% de plus que l'année précédente. Le taux d'occupation des sièges a augmenté d'un point de pourcentage pour atteindre 83% au cours du mois de référence.

Au total, 39'730 tonnes de fret ont été traitées à l'aéroport en octobre. Cela correspond à une augmentation de 18% en glissement annuel. Par rapport à octobre 2019, le fret traité a augmenté de 3%.

En ce qui concerne les activités commerciales, le chiffre d'affaires total s'est élevé à 55,4 millions de francs en septembre. Cela correspond à un recul de 0,3%.

/ATS