Flughafen Zürich décolle au premier semestre

L'exploitant de l'aéroport zurichois Flughafen Zürich a amélioré sa performance financière à tous les niveaux au premier semestre, profitant notamment de l'afflux de passagers et de l'augmentation du nombre de rotations d'avions.

Cette tendance devrait se poursuivre, permettant au groupe d'améliorer sa rentabilité sur l'ensemble de l'année.

Le chiffre d'affaires a atteint 588,0 millions de francs entre janvier et fin juin, en hausse de 8,8% sur un an. Les recettes issues du transport aérien ont augmenté de 2,1% et celles tirées des activités commerciales ont bondi de 17,9%, a détaillé la société mardi dans un communiqué.

Les coûts d'exploitation ont reculé de 16,3 millions à 284,3 millions. A noter cependant qu'au premier semestre 2018, Flughafen Zürich avait comptabilisé des charges exceptionnelles de 57,6 millions liées au mesures d'insonorisation du voisinage de l'aéroport.

Coûts exceptionnels

Compte tenu de cet élément non récurrent, le résultat brut d'exploitation (Ebitda) a bondi de 26,8% à 303,7 millions de francs et le bénéfice net s'est envolé de 69,7% à 143,4 millions. Si l'on exclut l'effet des coûts exceptionnels l'année dernière, ces deux chiffres clés ont respectivement progressé de 2,3% et 6,7%.

Flughafen Zürich devrait poursuivre sa croissance sur l'ensemble de l'année, grâce notamment à une hausse attendue d'environ 2% du nombre de passagers. Hors effets exceptionnels, l'Ebitda et le bénéfice net sont attendus en hausse, alors que les investissements doivent s'élever à 350 millions de francs.

