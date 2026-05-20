Flottille: Berne déplore le traitement « inacceptable » de militants

La Suisse a déploré mercredi le 'traitement inacceptable réservé à certains participants' à la flottille d'aide pour Gaza. Berne appelle Israël à respecter le droit international et les droits fondamentaux.

Dans un message posté sur le réseau social X, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) estime que ce traitement des militants 'semble incompatible avec les assurances reçues des autorités israéliennes quant au respect du droit international et des droits fondamentaux'.

Ces engagements 'doivent être respectés dans la pratique, notamment en ce qui concerne des conditions de détention humaines, les garanties procédurales et le droit à la défense', ajoutent les services d'Ignazio Cassis.

Interrogé un peu plus tôt par Keystone-ATS, le DFAE avait dit avoir connaissance de la présence de plusieurs ressortissants suisses parmi les participants à la flottille. Il soulignait n'avoir pour l'instant aucune information des autorités israéliennes concernant le nombre et l’identité des participants suisses interpellés.

'Proportionnalité'

La Confédération a 'appelé à plusieurs reprises l’ambassadeur d’Israël en Suisse et les autorités compétentes en Israël à respecter les droits fondamentaux des participants à la flottille, y compris des conditions de détention dignes, les garanties procédurales et le droit à la défense, ainsi qu’à se conformer au droit international et au droit de la mer', affirmait le DFAE.

'Toute intervention contre la flottille doit respecter les principes de proportionnalité', avait-il encore noté.

'C'est avant tout aux avocats des participants qu'il incombe de défendre les droits de leurs clients', rappelle le département. Le DFAE apporte une assistance consulaire 'subsidiaire' conformément à la loi sur les Suisses de l'étranger. Les services consulaires sont payants et nécessitent, dans le cas présent, une avance sur frais.

/ATS