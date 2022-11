Firmenich lance officiellement l'offre d'échange avec DSM

Le fabricant d'arômes et parfums Firmenich et le spécialiste de la nutrition DSM lancent officiellement l'offre d'échange dans le cadre de leur processus de fusion.

La période d'acceptation débutera le 23 novembre et durera jusqu'au 31 janvier 2023, sauf prolongation, selon un communiqué publié mardi.

L'opération avait été annoncée le 31 mai dernier. Les actionnaires de Firmenich, société non cotée, ont d'ores et déjà approuvé la transaction. Le conseil d'administration et la direction de DSM recommandent aux actionnaires de l'accepter.

DSM, société néerlandaise cotée à la Bourse d'Amsterdam, tiendra une assemblée général le 23 janvier, lors de laquelle les actionnaires seront invités à se prononcer formellement. La finalisation de la transaction est prévue pour le premier trimestre 2023, écrit Firmenich.

En parallèle, Firmenich a vu son chiffre d'affaires progresser de 11,6% à 1,25 milliard de francs à taux de change constants au premier trimestre de l'exercice 2022/23, qui s'est achevé fin septembre. Le résultat brut d'exploitation (Ebitda) s'est établi à 237 millions, précise encore l'entreprise genevoise.

/ATS