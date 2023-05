Firmenich et DSM ont finalisé leur fusion

Le géant genevois des arômes et parfums Firmenich et le spécialiste néerlandais de la nutrition DSM ont finalisé leur fusion. La nouvelle entité DSM-Firmenich sera co-dirigée par Geraldine Matchett et Dimitri de Vreeze, a souligné mardi Firmenich.

A compter du 1er septembre, soit lorsque la fusion sera pleinement réalisée, Mme Matchett quittera l'entreprise, laissant aux commandes seulement M. Vreeze.

Début avril, les deux entreprises avaient indiqué avoir décroché toutes les autorisations de concurrence dans toutes les juridictions requises.

La société regroupera les compétences de Firmenich dans le domaine des parfums et des arômes avec celles de DSM dans la santé et la nutrition. Elle emploiera pas loin de 30'000 collaborateurs et aura un double siège social en Suisse et aux Pays-Bas.

