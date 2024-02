Feux de forêt au Chili, des régions touristiques enfumées

Des feux de forêt se sont propagés vendredi au Chili, enveloppant de fumée les régions touristiques de Vina del Mar et de Valparaiso. Ces incendies menacent des centaines d'habitations et ont entraîné des évacuations forcées.

Les pompiers et les service de secours luttent depuis plusieurs heures contre une dizaine de foyers dans les régions de Valparaíso et O'Higgins, dans le centre du pays, mais aussi de Maule, Biobío, La Araucanía et Los Lagos, dans le sud, ont indiqué les autorités.

Aucuns dommages humains ou matériels n'ont été signalés dans l'immédiat et le nombre de personnes évacuées n'a pas été précisé. Dans la seule région de Valparaiso, le feu a dévoré 480 hectares, selon la Conaf, l'office national des forêts chilien.

Des images devenues virales sur les réseaux sociaux, tournées par des automobilistes pris au piège, montrent les montagnes en proie aux flammes au bout de la fameuse 'route 68', un axe routier emprunté par des milliers de touristes pour se rendre vers les plages du Pacifique.

'Pluie de cendres brûlantes'

'Je n'avais jamais vu une chose pareille, c'est très angoissant car nous avons évacué la maison mais nous ne pouvons pas avancer, tous ces gens qui tentent de sortir et qui ne peuvent bouger', confie Yvonne Guzmán, jointe au téléphone par l'AFP.

Cette administratrice de 63 ans, qui a abandonné sa maison à Quilpué, une ville située à 90 kilomètres au nord-est de Santiago, patiente depuis deux heures, 'bloquée' dans sa voiture avec sa belle-mère nonagénaire. 'Nous avons reçu une alerte sur le portable et une pluie de cendres brûlantes a commencé à tomber', raconte-t-elle, alors que des messages de ses voisins la préviennent que les flammes s'approchent de sa maison.

Depuis mercredi, la température frôle les 40 degrés dans le centre du Chili et la capitale Santiago. Les autorités avaient interrompu vendredi la circulation pour cause de 'visibilité réduite en raison de la fumée' sur la route 68 qui relie Santiago à Valparaiso et mène à la région viticole de Casablanca et à la station balnéaire de Vina del Mar.

'De plus en plus récurrents'

'Ces épisodes sont de plus en plus récurrents, c'est pourquoi nous voyons tous les ans des records historiques de températures', a expliqué à l'antenne chilienne de la chaîne CNN Pablo Lobos Stephani, chargé de la protection contre les incendies à la Conaf.

Cette canicule résultant du phénomène climatique El Niño touche actuellement le cône sud de l'Amérique latine, en pleine période estivale, provoquant des incendies de forêts aggravées par le réchauffement climatique. Après le Chili et la Colombie, la vague de chaleur menace dans les prochaines jours l'Argentine, le Paraguay et le Brésil.

/ATS