Feu vert de la Comco à la fusion Baloise-Helvetia

Baloise et Helvetia ont décroché le feu vert de la Commission de la concurrence (Comco) pour leur projet de rapprochement, après avoir déjà obtenu l'aval des autorités européennes. La fusion des deux assureurs devrait être sous toit le 5 décembre prochain.

Sous réserve de l'obtention des dernières autorisations nécessaires, l'action Baloise sera alors négociée en Bourse pour la dernière fois, pour faire place dès le 8 décembre à une action Helvetia Baloise, indiquent vendredi les deux assureurs.

Les fiançailles des sociétés rhénane et saint-galloise avaient été officialisées en avril et leurs actionnaires respectifs avaient octroyé leur bénédiction au projet dès le mois suivant.

