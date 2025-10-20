Feu vert de l'UE à l'interdiction d'importer du gaz russe

L'interdiction d'importer du gaz naturel russe dans l'Union européenne d'ici fin 2027 a été approuvée lundi par la majorité des Etats membres, lors d'une réunion des ministres européens de l'Energie à Luxembourg.

En cessant ses achats de gaz naturel russe, l'UE veut assécher une source de financement majeure de la guerre menée par Moscou en Ukraine.

Cette mesure, qui doit maintenant être négociée avec le Parlement européen, avait été proposée au printemps par la Commission européenne. Le Danemark, qui exerce la présidence tournante de l'UE jusqu'à la fin de l'année, espère parvenir à une adoption définitive avant le Nouvel An.

La Slovaquie et la Hongrie, pays enclavés et très dépendants des hydrocarbures russes, étaient opposées à cette interdiction mais ont été mis en minorité.

L'UE essaye de se sevrer des hydrocarbures russes depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie début 2022. Mais si elle a cessé presque totalement ses importations de pétrole russe, elle conserve une forte dépendance envers Moscou pour son approvisionnement en gaz naturel: la Russie représentait encore 19% des importations totales de gaz de l'Union européenne en 2024, contre 45% en 2021.

Accélérer le mouvement

Afin d'accélérer le mouvement, la Commission européenne a donc proposé au printemps aux Etats membres un arrêt total des importations de gaz russe fin 2027.

En septembre, elle a en outre proposé d'avancer cette date-butoir à fin 2026, c'est-à-dire dans un peu plus d'un an, en ce qui concerne les importations de gaz naturel liquéfié (GNL).

Cette mesure supplémentaire, proposée dans le cadre d'un 19e 'paquet' de nouvelles sanctions contre la Russie, n'était cependant pas au menu de la réunion ministérielle de lundi.

De son côté, le Parlement européen voudrait aller encore plus loin: ses commissions de l'Industrie et du Commerce ont approuvé jeudi un texte visant à interdire toutes les importations de gaz russe, que ce soit par gazoduc ou sous forme de GNL, et ce dès le 1er janvier 2026, hormis quelques exceptions limitées.

