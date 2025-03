Ferme en feu à Richenthal (LU): des dizaines d'animaux morts

Plusieurs dizaines d'animaux ont péri dans l'incendie d'une étable tôt samedi matin à Richenthal (LU). Un pompier a dû être hospitalisé pour un contrôle, a indiqué lundi la police lucernoise lundi.

L'alerte a été faite à 03h40, précise la police dans un communiqué. Lorsque les forces d'intervention sont arrivées sur place, la grange était déjà en feu. Il n'a pas été possible d'éviter qu'elle ne brûle.

Une douzaine de porcs, plusieurs dizaines de porcelets ainsi qu'un veau sont morts ou ont dû être euthanasiés en raison de leurs blessures, a indiqué la police. Mais plus d'une centaine d'animaux ont pu être sauvés, précise la police.

La cause de l'incendie fait l'objet d'une enquête, alors que le montant des dégâts matériels n'est pas encore connu, ajoute-t-elle. Les pompiers de Wiggertal et de Zofingue (AG), l'inspecteur cantonal des pompiers et les services de secours sont intervenus à l'occasion de ce sinistre.

/ATS