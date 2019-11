Femmes et réalisateurs issus des minorités ont réalisé davantage d'épisodes de séries

Un nombre record d'épisodes de programmes télévisés ont été dirigés par des femmes ou des réalisateurs issus de minorités, relève un rapport publié mardi. Un résultat qui montre de nets progrès au sein d'un secteur qui cherche à être plus inclusif.

Cette étude couvrant la saison 2018-2019 et commandée par le syndicat des réalisateurs américains, la Directors Guild of America (DGA), rapporte que pour la première fois, la moitié de tous les épisodes de programmes télévisés ont été réalisés par des femmes ou des réalisateurs noirs, hispaniques ou asiatiques.

Un chiffre plus élevé que le record enregistré l'an dernier (42,5%). Il y a cinq ans, il était de 21%. 'L'inclusion est depuis très longtemps une priorité pour notre syndicat, et nous avons poussé les studios, les chaînes et les producteurs à faire mieux', a affirmé Thomas Schlamme, président de la DGA, dans un communiqué.

'Alors que le changement a été très lent les années passées, nous sommes heureux et grandement encouragés de voir les récents engagements de l'industrie' dans ce domaine, a-t-il ajouté.

Opportunité

Le rapport a examiné plus de 4300 épisodes produits en 2018-2019. Les épisodes dirigés par des femmes représentaient 31% du total, ceux réalisés par des personnes issues de minorités 27%.

Malgré ces progrès, le syndicat a toutefois mis en garde contre le fait que les employeurs offrent de plus en plus le rôle de réalisateur à des personnes dont ce n'est pas le travail, acteurs ou écrivains par exemple.

'Les producteurs ont entre les mains le pouvoir de donner une opportunité qui peut mettre une personne aspirant à être réalisatrice à la télévision sur la voie d'une carrière de toute une vie, à faire ce dont elle rêvait', a dit M. Schlamme.

'Et bien que nous soyons encouragés par le fait que près de la moitié des premiers emplois soient allés à des femmes l'an dernier, et près d'un tiers à des réalisateurs de couleur, nous sommes encore très préoccupés par les pratiques qui sous-tendent les embauches, et qui réduisent le nombre d'emplois disponibles pour les réalisateurs débutants ou confirmés', a-t-il expliqué.

/ATS