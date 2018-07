Faillites d'entreprises en net recul en juin en Suisse

Le nombre de faillites d'entreprises a fortement reculé en juin en Suisse. Pendant le mois sous revue, 412 firmes se sont retrouvées en incapacité de paiement et ont fait l'objet d'une procédure de faillite, soit 16% de moins qu'un an auparavant.

Y compris les cas liés à un défaut d'organisation, le nombre total de liquidations a reculé de 15%, précise le cabinet Bisnode vendredi.

Selon ce dernier, 179 entreprises ont ouvert une procédure de faillite pour des motifs d'organisation, en vertu de l'article 731 du code des obligations. Sur l'ensemble du premier semestre 2018, 2457 firmes ont annoncé leur insolvabilité pour des motifs économiques, soit 1% de plus qu'un an auparavant.

De plus, 995 sociétés ont fait l'objet d'une procédure de faillite en raison de manquements au niveau de leur organisation, soit 1% de moins qu'entre janvier et fin juin 2017. Au final, le nombre total des faillites d'entreprises s'est inscrit après six mois à 3452, 1% de plus que douze mois auparavant.

Au niveau des créations d'entreprises, Bisnode en a observé au premier semestre 22'270, soit 2% de plus que sur la période correspondante de l'an dernier.

/ATS