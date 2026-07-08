ExxonMobil s'attend à largement profiter de la flambée du pétrole

Le géant américain ExxonMobil a annoncé mardi anticiper un bond de son bénéfice net au deuxième ...
ExxonMobil s'attend à largement profiter de la flambée du pétrole

ExxonMobil s'attend à largement profiter de la flambée du pétrole

Photo: KEYSTONE/AP/ASHLEY LANDIS

Le géant américain ExxonMobil a annoncé mardi anticiper un bond de son bénéfice net au deuxième trimestre grâce à l'envolée des cours du pétrole, de quoi plus que compenser le coût des perturbations de sa production au Moyen-Orient.

Selon un document déposé auprès du gendarme financier américain (SEC), la major pétrolière estime que son bénéfice net lié au pétrole brut augmentera dans une fourchette comprise entre 3,5 et 3,9 milliards de dollars sur la période.

A cela s'ajoutera de plus amples marges sur le raffinage et les produits de chimie, susceptibles d'accroître le bénéfice net de plusieurs milliards supplémentaires.

Sur la période allant d'avril à juin, le prix moyen du baril de Brent, référence internationale pour le pétrole brut, s'est établi au-delà de 96 dollars, 30 dollars de plus qu'un an plus tôt.

La guerre au Moyen-Orient a paralysé le trafic dans le crucial détroit d'Ormuz, par où transitent habituellement une large partie des exportations d'hydrocarbures du Golfe.

La navigation y a partiellement repris grâce au cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran, maintes fois fragilisé.

Washington a lancé des frappes contre l'Iran mardi après que plusieurs navires commerciaux ont essuyé des tirs à Ormuz.

Les gains enregistrés par ExxonMobil grâce au conflit sont partiellement compensés par des pertes annexes estimées à environ un milliard de dollars.

Outre les problèmes d'approvisionnement et le blocage de nombreux tankers autour du détroit d'Ormuz, plusieurs infrastructures énergétiques de la région ont été endommagées par des frappes.

ExxonMobil publiera ses résultats complets du deuxième trimestre le 31 juillet.

/ATS
 

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