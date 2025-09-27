Exercice incendie grandeur nature dans le tunnel d'Arrissoules

L'Office fédéral des routes a mené dans la nuit de vendredi à samedi un exercice grandeur nature ...
Exercice incendie grandeur nature dans le tunnel d'Arrissoules

Exercice incendie grandeur nature dans le tunnel d'Arrissoules

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

L'Office fédéral des routes a mené dans la nuit de vendredi à samedi un exercice grandeur nature de sécurité dans les tunnels d'Arrissoules. Il s'agissait de tester la fluidité des opérations de sauvetage sur un périmètre impliquant les cantons de Vaud et Fribourg.

La simulation portait sur un choc frontal entre deux véhicules dans le tunnel d’Arrissoules, où le trafic était bidirectionnel en raison de travaux dans le tunnel opposé sur la chaussée en direction de Berne. Selon le scénario retenu par l'OFROU, les deux véhicules accidentés ont provoqué un incendie et un dégagement de fumée.

Les secours avaient pour mission de maîtriser le feu et de prendre en charge les blessés. L'objectif de cette opération d'envergure était de tester le bon fonctionnement des équipements de sécurité dans les tunnels et la coordination des équipes de secours. Le défi était particulier, le tunnel étant situé sur deux cantons.

Une septantaine de personnes, pompiers, policiers, ambulanciers et figurants et une dizaine de véhicules dépollués ont été impliqués dans l’exercice qui a nécessité la fermeture de l’autoroute entre les jonctions d’Yverdon-Sud et d'Estavayer-le-Lac de vendredi à 22h00 à samedi à 05h00 heures. Le coût de l’exercice entièrement pris en charge par l’OFROU s’élève à 60'000 francs.

Tous les huit ans, des tests de ce type sont menés dans les tunnels, précise l'OFROU. Ils permettent aux participants, la police, les pompiers, les ambulanciers et l'unité territoriale, d’acquérir une routine d’intervention en cas d’accidents impliquant l’infrastructure routière.

/ATS
 

Actualités suivantes

Venezuela: Maduro se moque de YouTube, qui a supprimé sa chaîne

Venezuela: Maduro se moque de YouTube, qui a supprimé sa chaîne

Économie    Actualisé le 27.09.2025 - 02:23

Nucléaire: rétablissement des sanctions contre l'Iran inéluctable

Nucléaire: rétablissement des sanctions contre l'Iran inéluctable

Économie    Actualisé le 27.09.2025 - 00:03

Départ imminent du PDG de la RATP Jean Castex à la tête de la SNCF

Départ imminent du PDG de la RATP Jean Castex à la tête de la SNCF

Économie    Actualisé le 26.09.2025 - 18:05

Voitures électriques: VW suspend la production dans deux usines

Voitures électriques: VW suspend la production dans deux usines

Économie    Actualisé le 26.09.2025 - 15:33

Articles les plus lus