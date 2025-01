Eurovision 2025: Louane représentera la France

La chanteuse pop Louane, 28 ans, a annoncé jeudi sur Instagram qu'elle allait 'représenter la France' à l'Eurovision, concours européen. La finale se tiendra le 17 mai à Bâle.

'Je suis sûre que tu es fière, que tu regardes de loin, alors tu sais quoi ? Je vais le faire pour nous, je vais le faire pour nos rêves: je vais représenter la France à l'Eurovision', a annoncé l'interprète de 'Secret' et autres tubes pop, dans un message vidéo posté sur son compte Instagram (1,2 million d'abonnés).

Anne Peichert - alias Louane - fait référence à sa mère, décédée d'un cancer en 2014. Sa vidéo est illustrée par des photos de famille d'elle, enfant puis adolescente déjà passionnée de musique.

'Des paillettes dans mes yeux'

'Je me rappelle de toutes ces soirées, des paillettes dans mes yeux chaque année, on ne pouvait rater ça pour rien au monde', se remémore aussi Louane, en voix off de cette vidéo d'annonce.

'On était à des années-lumières de s'imaginer que ce soit possible mais t'en rêvais. Moi aussi j'en rêvais de cette vie-là, de ce moment', ajoute-t-elle.

La chanteuse 'portera les espoirs de tout un pays lors de la grande finale de l'Eurovision 2025, le 17 mai à Bâle en Suisse', a confirmé France Télévisions dans un communiqué.

'C'est une grande fierté d'accueillir Louane dans la famille Eurovision. Une artiste authentique, passionnée et passionnante. Elle a déjà conquis le public français qui la connaît et l'aime depuis toujours', déclare Alexandra Redde-Amiel, cheffe de la délégation française à l'Eurovision et directrice des divertissements et des jeux de France Télévisions, dans ce communiqué.

Découverte par 'The Voice'

La chanteuse, appréciée par un public intergénérationnel, a vu sa carrière décoller après sa participation au télé-crochet musical 'The Voice' (TF1) en 2014.

L'émission lui permet aussi d'être repérée pour jouer le premier rôle dans le film 'La Famille Bélier', gros succès de fin 2014 avec 7,5 millions d'entrées.

Son premier opus 'Chambre 12', certifié double diamant, marque le coup d'envoi d'un succès aussi populaire que durable.

Pour 'Solo', cinquième album studio sorti en octobre, l'artiste travaille avec son compagnon, le chanteur et musicien Florian Rossi, et dévoile une facette plus intime d'elle-même.

Elle succède à Slimane, qui avait pris la quatrième place de l'Eurovision en 2024, avec 'Mon amour'.

La France n'a plus remporté ce grand concours européen de la chanson depuis la victoire de Marie Myriam, en 1977.

/ATS