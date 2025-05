Ethylène: Clariant poursuivi par Dow Europe

Clariant fait face à une troisième plainte concernant des infractions au droit de la concurrence sur le marché de l'éthylène.

Après le géant français des hydrocarbures TotalEnergie et le chimiste allemand BASF, Dow Europe, filiale du géant américain de la chimie Dow, poursuit à son tour le chimiste bâlois de spécialités, lui réclamant près de 767 millions d'euros devant le tribunal allemand de Munich.

Dans un communiqué diffusé lundi, Clariant indique 'rejeter fermement' les accusations de Dow Europe et vouloir défendre 'catégoriquement' son point de vue devant la justice munichoise. Les dommages-intérêts revendiqués par Dow Europe sont liés à des infractions au droit européen de la concurrence sur le marché de l'achat d'éthylène qui avaient été sanctionnées par la Commission européenne en juillet 2020.

Clariant note que Dow Europe ne représentait pas à l'époque des faits un de ses fournisseurs d'éthylène, le groupe rhénan soulignant disposer de preuves économiques que l'activité des sociétés concernées 'n'a produit aucun effet sur le marché'.

En janvier, Clariant avait fait face à une plainte similaire de la part de l'allemand BASF, puis de TotalEnergie le mois suivant. Le premier accuse le bâlois et trois autres entreprises et leur réclame des dommages-intérêts pour 1,4 milliard d'euros. Le second a évoqué des dommages liés à des ventes d'éthylène pour environ 625 millions d'euros.

Clariant, Orbia, Celanese et Westlake se seraient entendus pour l'achat d'éthylène afin de maintenir le prix aussi bas que possible. Les quatre entreprises avaient admis leur rôle dans le cadre du cartel à l'été 2020 et conclu un accord amiable auprès de la Commission européenne. Clariant avait accepté de payer une amende de 155,8 millions de francs.

/ATS