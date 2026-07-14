Etats-Unis: l'inflation ralentit en juin à 3,5% sur un an

L'inflation a ralenti aux Etats-Unis en juin, à 3,5% sur un an contre 4,2% en mai, grâce au reflux du coût de l'essence, selon l'indice des prix à la consommation (CPI) publié mardi.

L'inflation sous-jacente, c'est-à-dire hors prix volatils de l'alimentation et de l'énergie, a aussi ralenti à 2,6% sur un an, contre 2,9% le mois précédent.

Ces données sont nettement meilleures que ce qui était attendu par les investisseurs. Le rythme reste toutefois bien au-dessus de l'objectif de la Réserve fédérale américaine (Fed). Surtout, ce reflux est largement dû au recul du prix de l'essence (-9,7% sur un mois) qui avait suivi la détente diplomatique entre Washington et Téhéran.

Mais les hostilités ont depuis repris dans le Golfe. Les cours mondiaux du pétrole sont repartis à la hausse, augurant une prochaine remontée des prix à la pompe. La guerre, impopulaire aux Etats-Unis, a mis sous pression l'exécutif américain à quelques mois d'élections nationales.

Le président Donald Trump avait fait de l'amélioration du pouvoir d'achat une de ses priorités lors de sa campagne victorieuse de 2024. Le mois dernier, il ne s'était pas ému de l'inflation, au plus haut depuis trois ans, livrant même une réaction inattendue: 'Les chiffres étaient super (...) j'aime l'inflation', avait-il lancé, avant d'assurer que l'inflation allait 'tomber comme une pierre' une fois le conflit terminé.

/ATS