Etats-Unis et Chine d'accord pour une « croissance équilibrée »

Les Etats-Unis et la Chine ont convenu d'avoir des 'échanges intensifs sur une croissance équilibrée', selon un communiqué du département du Trésor américain samedi à l'issue d'entretiens entre la secrétaire au Trésor Janet Yellen et son homologue chinois He Lifeng.

'Ces échanges faciliteront une discussion sur les déséquilibres macroéconomiques (...) et j'ai l'intention de profiter de cette occasion pour plaider en faveur de conditions équitables pour les travailleurs et les entreprises américains', a déclaré Mme Yellen dans un communiqué séparé.

/ATS