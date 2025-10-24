Espagne: le taux de chômage augmente au 3e trimestre, à 10,45%

Photo: KEYSTONE/EPA/FERNANDO ALVARADO

Le taux de chômage a légèrement augmenté au troisième trimestre en Espagne pour atteindre 10,45% de la population active, contre 10,29% à la fin du mois de juin, selon les données publiées vendredi par l'Institut national de la statistique (INE).

Au total, 2,6 millions de personnes étaient inscrites au chômage au 30 septembre dans la quatrième économie de la zone euro, soit 60.100 de plus qu'au trimestre précédent, a indiqué l'organisme public dans un communiqué.

Au deuxième trimestre, le taux de chômage avait reculé pour atteindre 10,29%, son niveau le plus faible depuis la crise financière de 2008.

Le taux de chômage en Espagne, qui avait bondi durant la pandémie de Covid-19, a nettement reflué ces dernières années grâce au rebond impressionnant de l'activité touristique.

Depuis un an, le nombre de personnes en activité a ainsi progressé de 2,58%, à 22,4 millions, selon l'INE, dans un contexte de forte croissance économique, stimulée par la hausse de l'immigration et la consommation.

D'après la Banque d'Espagne, le taux de chômage devrait atteindre 10,5% de la population active fin 2025. Il devrait passer sous la barre symbolique des 10% en 2027, pour la première fois depuis près de 20 ans.

Malgré cette embellie, le taux de chômage espagnol reste toujours le plus élevé de l'Union européenne et des pays de l'OCDE.

/ATS
 

