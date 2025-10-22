Enorme saisie de stupéfiants en mer d'Oman

Un navire de la marine pakistanaise, en opération dans la mer d'Oman, a saisi pour plus de ...
Photo: KEYSTONE/DPA/DAVID-WOLFGANG EBENER

Un navire de la marine pakistanaise, en opération dans la mer d'Oman, a saisi pour plus de 972 millions de dollars de stupéfiants, ont annoncé mardi la coalition multinationale des Forces maritimes combinées (CMF).

Les Forces maritimes regroupent 47 pays, dont l'Arabie saoudite, les Etats-Unis, la France ou encore l'Espagne.

Les marins pakistanais ont procédé samedi à l'arraisonnement d'un premier boutre, 'et saisi plus de deux tonnes de méthamphétamine sous forme de cristaux, d'une valeur estimée à 822'400'000 dollars', selon le communiqué.

'Moins de 48 heures plus tard, l'équipage a arraisonné un deuxième boutre et saisi 350 kg' de méthamphétamine 'd'une valeur de 140'000'000 dollars, ainsi que 50 kg de cocaïne d'une valeur de 10'000'000 dollars', ajoute le document.

Cette opération est 'l'une des saisies de stupéfiants les plus fructueuses' pour les Forces maritimes combinées, a souligné le commodore Fahad Aljoiad, commandant de la Force opérationnelle combinée 150 (CTF), à la tête de cette opération.

La CTF, menée par l'Arabie saoudite mais basée à Bahreïn, opère sous le commandement des CMF.

Elle a pour mission de lutter contre les trafics illicites en mer Rouge, dans le golfe d'Aden, en océan Indien et autour de la corne de l'Afrique.

Aucun des deux bateaux 'n'affichait de marque extérieure' et ils ont été identifiés comme étant sans pavillon.

Les stupéfiants ont été transportés jusqu'au navire pakistanais pour y être testés, puis détruits.

/ATS
 

