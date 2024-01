En 2023, Flughafen Zürich se rapproche des niveaux d'avant-Covid

Flughafen Zürich a vu passer 28,9 millions de passagers sur le tarmac de Kloten en 2023, soit une progression de presque 30% sur un an. La fréquentation est encore 8% inférieure à celle de 2019, avant la pandémie de Covid-19.

L'exploitant zurichois se réjouit d'avoir dépassé son objectif affiché de 26 millions de passagers pour l'année écoulée. Un rétablissement complet de la fréquentation est toujours escompté en 2025, selon le communiqué paru lundi soir.

En 2023, 247'456 mouvements d'avions ont été comptabilisés, soit un gain de 14% en comparaison annuelle mais en retrait de 10% par rapport au niveau de 2019. Flughafen Zürich a compté 377'998 tonnes de fret, soit un recul de 10% sur un an et de 16% par rapport à 2019.

Rien qu'en décembre, 2,19 millions de passagers sont passés par l'aéroport, soit une hausse de 15% sur un an, mais un recul de 6% sur cinq ans. Ils était constitués de 1,5 million de locaux et de plus de 680'900 voyageurs en transit.

Le nombre de mouvements d'avions a crû de 7% à 18'888 décollages ou atterrissages. Ce chiffre est inférieur de 6% à celui de décembre 2019. En moyenne se trouvaient 133 passagers par vol (+5% sur un an). Le taux d'occupation des sièges a stagné à 77%.

Le mois dernier, Flughafen Zürich a dénombré 34'688 tonnes de fret, soit un gain de 2% sur un an mais une chute de 10% par rapport à 2019.

Les résultats détaillés seront publiés le 8 mars.

/ATS