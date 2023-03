Emmi veut doper sa production de poudre de lait de chèvre

Emmi met en service une nouvelle installation de production sur le site néerlandais d'Etten-Leur de ses filiales Goat Milk Powder et Bettinehoeve. Le groupe lucernois veut répondre à une demande croissante, notamment pour l'alimentation des bébés.

Le transformateur de lait regroupe ses activités dans la poudre de lait de chèvre dans une nouvelle société, Emmi Nutritional Solutions (ENS), qui comptera les activités d'approvisionnement, de fabrication et de vente, selon le communiqué paru vendredi.

Cette nouvelle unité fusionne les entreprises AVH Dairy Trade, aux mains d'Emmi depuis 2013, et de Goat Milk Powder, dans laquelle il détient une participation depuis 2016. L'objectif est de mieux exploiter des synergies et de mener des initiatives de croissance, mais aussi de 'conquérir de nouveaux marchés et segments', a ajouté Ricarda Demarmels, la directrice générale d'Emmi.

Le transformateur laitier investit 40 millions de francs dans cette 'niche de croissance attractive' qu'est la poudre de lait de chèvre et vise la création d'environ 30 emplois dans ENS.

/ATS