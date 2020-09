Emmi se renforce dans les desserts aux Etats-Unis

Le fabricant de produits laitiers Emmi rachète le new-yorkais Indulge Desserts, spécialisé dans les desserts 'haut de gamme', et réalisant un chiffre d'affaires annuel entre 80 et 90 millions de dollars (72 et 81,8 millions de francs).

La transaction, dont les détails financiers n'ont pas été divulgués, doit encore recevoir le feu vert des autorités de la concurrence américaine.

'Le rachat d'Indulge Desserts nous permet d'acquérir un centre de compétences agile (...) et bénéficiant d'une belle assise sur le marché américain. Ce faisant, nous accédons également à de nouveaux débouchés de vente pour nos desserts italiens haut de gamme', explique le directeur général Urs Riedener, cité dans le communiqué publié vendredi.

Pour le groupe lucernois, qui a réalisé plusieurs acquisitions ces dernières années notamment en Italie, les activités liées aux desserts revêtent une grande importance stratégique.

Indulge Desserts est née de l'entreprise Taste it Presents, fondée en 1993 par John Alair Garcia, qui gardera une participation minoritaire. Paula Perlis continuera pour sa part à occuper le poste de responsable du développement.

/ATS