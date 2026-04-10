Emissaire russe aux Etats-Unis pour des pourparlers économiques

L'émissaire russe Kirill Dmitriev est à nouveau aux Etats-Unis pour mener des pourparlers avec ...
Emissaire russe aux Etats-Unis pour des pourparlers économiques

Emissaire russe aux Etats-Unis pour des pourparlers économiques

Photo: KEYSTONE/AP/Pavel Bednyakov

L'émissaire russe Kirill Dmitriev est à nouveau aux Etats-Unis pour mener des pourparlers avec Washington liés à des questions économiques, a indiqué vendredi le Kremlin. Moscou précise qu'il ne s'agit pas de négociations concernant le conflit en Ukraine.

'Kirill Dmitriev ne mène pas de négociations sur un règlement en Ukraine. Cela ne constitue pas une reprise des négociations' sur ce sujet, a indiqué Dmitri Peskov, le porte-parole de la présidence russe. 'Kirill Dmitriev est à la tête d'un groupe chargé des questions économiques', a-t-il ajouté sans plus de précisions, lors de son briefing quotidien.

/ATS
 

Actualités suivantes

Crédits au Mozambique: la procédure contre UBS est classée

Crédits au Mozambique: la procédure contre UBS est classée

Économie    Actualisé le 10.04.2026 - 12:03

Net rebond des immatriculations de véhicules en mars

Net rebond des immatriculations de véhicules en mars

Économie    Actualisé le 10.04.2026 - 10:21

Devenir propriétaire de son logement coûte de plus en plus cher

Devenir propriétaire de son logement coûte de plus en plus cher

Économie    Actualisé le 10.04.2026 - 10:08

Australie: un phoque endormi sur la chaussée, la circulation déviée

Australie: un phoque endormi sur la chaussée, la circulation déviée

Économie    Actualisé le 10.04.2026 - 09:41

Articles les plus lus

La Banque asiatique de développement attend une croissance ralentie

La Banque asiatique de développement attend une croissance ralentie

Économie    Actualisé le 10.04.2026 - 07:02

Pourparlers au Pakistan: incertitudes sur la venue des Iraniens

Pourparlers au Pakistan: incertitudes sur la venue des Iraniens

Économie    Actualisé le 10.04.2026 - 08:32

Le climat de consommation plonge en mars

Le climat de consommation plonge en mars

Économie    Actualisé le 10.04.2026 - 09:29

L'incendie de Crans-Montana jette une ombre sur la saison de ski

L'incendie de Crans-Montana jette une ombre sur la saison de ski

Économie    Actualisé le 10.04.2026 - 09:33