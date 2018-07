Elton John dénonce la « discrimination envers les gays »

Le chanteur Elton John s'est livré mardi à une violente tirade contre la Russie et l'Europe de l'Est, les accusant de 'discrimination envers les gays', lors du deuxième jour de la conférence internationale sur le sida à Amsterdam.

Elton John et le prince Harry ont annoncé un nouveau financement international de 1,2 milliard de dollars afin de 'briser le cycle' de la transmission du VIH, alors que les scientifiques parlent de résultats décevants dans la quête d'un remède.

Durant une conférence de presse suivant cette annonce, le chanteur a pointé du doigt la Russie et les pays d'Europe de l'Est. 'Ces pays pratiquent une politique de discriminations importantes contre les membres de la communauté LGBT', a déploré Elton John. 'Nous devons combattre cela.'

La star britannique a toutefois tempéré ses propos, indiquant que les discriminations 'ne concernent pas seulement l'Europe de l'Est', bien que très courante dans cette région du monde selon lui.

Travailler avec les gouvernements

Elton John a jugé indispensable de 'travailler avec les gouvernements' en question. 'Les politiques doivent être à la hauteur de l'enjeu. Ils peuvent mettre fin à cette épidémie rapidement (...) s'il vous plaît, pensez aux humains en tant qu'êtres égaux', a-t-il exhorté.

'Je ne suis pas le président Poutine ou le président Trump. Je ne suis pas à la tête d'un pays. Les hommes politiques ont besoin d'être plus humanitaires', a-t-il lancé dans une tirade virulente. 'S'il n'y avait pas ce sectarisme et cette haine, alors cette maladie pourrait être éradiquée bien plus rapidement que vous puissiez l'imaginer'.

Complaisance dangereuse

Lors de la deuxième journée de la conférence internationale sur le sida dans la capitale néerlandaise, Elton John et le prince Harry ont profité de leur célébrité pour tenter de mettre fin à la stigmatisation qui entoure le VIH ainsi qu'à protéger les générations futures.

Intitulée 'MenStar Coalition', leur nouvelle initiative se concentrera sur les jeunes hommes, chez qui les infections au virus sont en hausse.

Selon Elton John, les hommes entre 24 et 35 ans ont un accès aux dépistages et aux traitements qui se trouve 'à un taux inacceptable'. 'Si nous voulons gagner ce combat, nous devons faire en sorte que les hommes fassent partie de la solution', a martelé le chanteur, qui milite depuis longtemps pour la cause.

Recul dans la recherche

Les chercheurs ont annoncé lundi un certain recul dans la recherche d'un vaccin contre le virus, alors que les nouvelles infections sont de plus en plus nombreuses dans certaines parties du monde - particulièrement en Europe de l'Est et en Asie centrale.

'Les progrès pour lesquels nous nous sommes tant battus sont mis à mal par une dangereuse complaisance', a indiqué mardi matin le prince Harry dans une salle remplie d'auditeurs.

'Inspirée par le taux alarmant des nouvelles infections VIH parmi les jeunes femmes', ce partenariat s'attaque 'courageusement à la racine du problème - le manque de sensibilisation sur la prévention du virus parmi les jeunes hommes', a-t-il ajouté.

Le duc de Sussex a exhorté la population mondiale à s'unir pour contrer 'la stigmatisation mortelle' qui entoure le VIH, parlant d'un 'préjugé toujours présent'.

Accent aussi sur les femmes

L'actrice sud-africaine Charlize Theron, qui a également fait le déplacement à Amsterdam mardi, a appuyé les propos du prince Harry, mais a choisi de mettre l'accent sur les femmes. L'épidémie 'n'est pas juste à propos du sexe ou de la sexualité', a-t-elle déclaré. 'Nous savons que c'est lié au statut de deuxième classe donné aux femmes et aux jeunes filles dans le monde'.

/ATS