Elon Musk a renoncé mardi à son action en justice contre OpenAI et son patron Sam Altman. Il les avait assignés pour avoir notamment enfreint, selon lui, sa mission de société à but non lucratif.

L'un des avocats de l'entrepreneur, Morgan Chu, a déposé en ce sens un document, consulté par l'AFP, auprès d'un tribunal de San Francisco dépendant de la Cour supérieure de Californie.

/ATS