Electrolux repasse dans le rouge au troisième trimestre

Le fabricant suédois d'électroménager Electrolux a publié vendredi une perte nette de 235 millions de couronnes suédoises (19,2 millions de francs) au troisième trimestre face à un marché toujours morose.

Un an plus tôt, entre juillet et septembre 2023, le groupe avait réalisé un bénéfice de 123 millions de couronnes.

En 2024, le chiffre d'affaires est resté stable au troisième trimestre, à 33,3 milliards de couronnes, avec une forte croissance en Amérique latine et une hausse de la demande des consommateurs au Brésil, souligne le fabricant.

'Nous progressons dans nos efforts d'amélioration de la productivité et de réduction des coûts, mais les conditions du marché restent difficiles', a déclaré le PDG Jonas Samuelson, cité dans le communiqué de résultats. Le groupe fait face depuis quelques années à une demande affaiblie des consommateurs, particulièrement en Europe.

Le bénéfice d'exploitation du groupe au troisième trimestre a lui aussi chuté, de 42,6%, à 349 millions de couronnes, contre 608 millions un an plus tôt.

Patron du groupe depuis février 2016, M. Samuelson quittera son poste au 1er janvier 2025, et passera le flambeau à Yannick Fierling.

Electrolux a connu une année 2023 difficile avec de lourdes pertes et des ventes stagnantes. En octobre de cette année-là, le fabricant avait annoncé un plan de suppression de 3.000 postes pour réduire les coûts de 2,4 milliards de couronnes.

L'objectif de 4 milliards d'économies pour l'année 2024 reste inchangé, a indiqué le PDG.

