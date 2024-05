Effondrement d'un immeuble à Majorque: au moins quatre morts

Quatre personnes sont mortes et une vingtaine d'autres ont été blessées dans l'effondrement d'un restaurant sur l'île touristique espagnole de Majorque, a indiqué jeudi un porte-parole les secours. Plusieurs blessés sont grièvement touchés.

'Il y a quatre morts et 21 blessés à des degrés divers', a indiqué une porte-parole des services de secours de l'archipel. Des personnes de 'plusieurs nationalités' figurent parmi les victimes, a-t-elle précisé, sans pouvoir donner plus de détails.

Les îles Baléares, situées dans la mer Méditerranée et connues pour leurs eaux cristallines et leurs plages, sont la deuxième région la plus touristique d'Espagne après la Catalogne. En 2023, elles ont accueilli plus de 14 millions de touristes, selon les chiffres officiels.

L'archipel, dont Majorque est l'île principale, est notamment prisé des touristes allemands et britanniques.

Effondrement du toit

Le drame est intervenu en fin de journée dans la zone touristique de Playa de Palma, quand 'le toit d'un édifice de deux étages' abritant un restaurant s'est effondré, a expliqué la porte-parole des services de secours. Cette zone se situe au sud de Palma de Mallorca, la capitale de l'île de Majorque.

De nombreux pompiers se sont déployés sur les lieux, tandis que les ambulances transportaient les blessés vers l'hôpital, a constaté sur place un photographe de l'AFP.

Les services de secours 'continuent à travailler sur place' pour vérifier si des victimes ne sont pas encore coincées sous les décombres, ont-ils précisé dans un message publié sur le réseau social X (ex-Twitter). La rue a été bouclée par la police pour permettre aux secouristes de travailler.

Les raisons de l'effondrement de ce restaurant sont, pour le moment, inconnues, mais, selon des témoins cités par les médias locaux, le toit s'est effondré sur une partie du premier étage.

Cette zone était très fréquentée en fin de journée alors que la saison touristique commence déjà à battre son plein aux Baléares.

Dans un message sur X, le premier ministre espagnol Pedro Sánchez a indiqué 'suivre de près les conséquences du terrible effondrement intervenu sur la plage de Palma'.

