Easyjet relève ses prévisions de bénéfice pour 2022/2023

La compagnie britannique à bas prix Easyjet a relevé mercredi ses prévisions de bénéfice pour l'exercice 2022/2023 sur la base de bonnes ventes au premier trimestre et de solides réservations en cours.

'Si nous restons conscients des perspectives macroéconomiques incertaines à travers le monde, sur la base des niveaux actuels de demande et réservations élevées, Easyjet prévoit de faire mieux que les attentes actuelles du marché pour l'exercice 2023', à savoir 126 millions de livres (143 millions de francs) avant impôts, selon un communiqué.

Easyjet avait annoncé fin novembre une troisième perte annuelle d'affilée, plombée notamment par les perturbations de ses activités avant l'été.

Le groupe prévoit encore une perte avant impôt au premier semestre de son exercice décalé mais 'nettement inférieure à celle du premier semestre 2021/2022'.

Il souligne que les rendements s'améliorent, avec les revenus par siège en hausse de plus d'un tiers sur un an, tout comme les revenus annexes aux tickets (consommations, bagages, etc).

Il ajoute que ses offres de vacances clé en main enregistrent une hausse de 161% sur un an de ses clients grâce à une appétit très fort pour les voyages au Royaume-Uni.

Les perspectives pour Pâques, qui entrent dans le troisième trimestre comptable, sont très favorables tout comme celles pour l'été.

En termes de capacité, le groupe anticipe pour son premier semestre décalé 38 millions de sièges, soit 25% de plus qu'un an plus tôt, et table sur 56 millions de sièges pour le deuxième semestre (+9% sur un an).

Easyjet s'attend à ce que la capacité de transport retrouve son niveau pré-pandémie au quatrième trimestre.

