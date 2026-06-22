Easyjet a rejeté trois propositions de rachat

EasyJet a rejeté au cours des dix derniers jours trois 'propositions indicatives non contraignantes' de rachat, a annoncé lundi la société d'investissement américaine Castlelake.

La candidate à la reprise de la compagnie aérienne ajoute que la dernière proposition valorisait le groupe britannique à presque 5 milliards de livres (5,8 milliards de francs).

La troisième offre, datée du 20 juin, a été formulée 'à un prix de 625 pence par action', a précisé Castlelake dans un communiqué, disant avoir décidé de la rendre publique 'à la suite du rejet des trois propositions par le conseil d'administration d'EasyJet' pour permettre aux actionnaires 'd'en examiner les mérites'.

/ATS