EasyJet décolle à Londres après l'annonce de son possible rachat

Le cours d'EasyJet s'envole de plus de 10% à la Bourse de Londres lundi, après l'annonce dimanche soir d'un 'accord de principe' sur les termes financiers d'une offre de rachat par la société d'investissement américaine Castlelake.

Le fonds américain, qui gère environ 38 milliards de dollars d'actifs, notamment dans le secteur aéronautique, a désormais jusqu'au 3 août pour déposer une offre ferme ou finalement renoncer.

Il a présenté ce week-end à EasyJet les termes d'une cinquième offre de rachat à 6,90 livres par actions --contre 6,50 livres pour l'offre précédente-- que le conseil d'administration de la compagnie britannique s'est dit dimanche soir 'disposé à recommander aux actionnaires'.

'Reste à savoir ce que le fondateur Stelios Haji-Ioannou et sa famille pensent de l'opération', souligne cependant Dan Coatsworth, analyste chez AJ Bell.

'Collectivement, ils sont les plus gros actionnaires d'EasyJet', avec une participation de plus de 15%. 'S'ils s'opposent à l'accord aux côtés d'autres grands investisseurs, il existe encore une possibilité que l'opération échoue', ajoute-t-il.

Easyjet évoluait vers 09H30 GMT à 6,16 livres par action, 'soit très loin du prix de rachat proposé', souligne l'analyste, pour qui 'cela suggère que le marché n'est pas encore totalement convaincu que l'offre soit suffisante'.

Fondé en 2005, Castlelake est un acteur important du leasing aéronautique, avec une flotte de 375 avions loués à des compagnies aériennes dont Etihad, Qantas, Air India Express, Frontier et Viva, d'après le Financial Times.

'Le transporteur low-cost offrirait à Castlelake des créneaux de décollage et d'atterrissage extrêmement difficiles à obtenir dans des aéroports clés comme Londres Gatwick', le deuxième plus important de la capitale britannique, relève Victoria Scholar, de chez Interactive Investor.

Selon elle, 'Castlelake cherche clairement à tirer parti de la faiblesse du secteur aérien cette année' en raison de la guerre en Iran, qui provoque 'd'importantes perturbations du trafic et une flambée des coûts du carburant'.

EasyJet a publié en mai une perte alourdie sur un an au premier semestre de son exercice décalé, pointant déjà les conséquences du conflit, et avait prévenu que le second semestre serait lui aussi affecté.

Il compte cependant s'appuyer sur la vitalité de son offre de séjours EasyJet Holidays, en fort développement ces derniers mois, et dont il annonçait en mai dernier une hausse du nombre de clients de 22% sur un an.

/ATS