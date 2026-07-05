EasyJet annonce un « accord de principe » sur un rachat par un fonds

La compagnie aérienne britannique EasyJet a annoncé dimanche avoir conclu un 'accord de principe' sur les principaux termes d'une offre de rachat par la société d'investissement américaine Castlelake, qui valoriserait l'entreprise à plus de 5 milliards de livres.

Le conseil d'administration d'EasyJet se dit 'disposé à recommander aux actionnaires' d'accepter cette proposition à 6,90 livres par action 'si une intention ferme' était déposée d'ici le 3 août, nouvelle date limite fixée pour l'opération.

'Il n'existe aucune certitude qu'une offre ferme sera déposée', souligne la compagnie aérienne dans son communiqué.

/ATS