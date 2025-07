Droits de douane: les Etats-Unis et l'UE ont conclu un accord

Le président américain Donald Trump et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont arraché dimanche un accord douanier à Turnberry en Ecosse, au terme d'une réunion éclair.

Il s'est écoulé un peu plus d'une heure, pas davantage, avant que les journalistes, à qui les deux dirigeants avaient précédemment dit avoir '50% de chances' de se mettre d'accord, ne soient rappelés dans la fastueuse salle de bal du complexe de golf 'Trump Turnberry', sur la côte ouest de l'Ecosse.

'Nous avons trouvé un accord', annonce le dirigeant républicain, le qualifiant de 'plus grand' jamais conclu en matière de commerce, et en y voyant une promesse 'd'unité et d'amitié'.

La patronne de l'exécutif européen salue elle un 'bon accord', qui apportera de la 'stabilité.'

Les délégations européenne et américaine applaudissent quand ils échangent, à deux reprises, une poignée de main.

15% de droits de douane

Pour l'essentiel, c'est Donald Trump qui en explique les contours: des droits de douane de 15% sur les produits européens importés d'une part, l'UE qui s'engage à 750 milliards de dollars d'achats d'énergie et à 600 milliards d'investissements supplémentaires aux Etats-Unis d'autre part.

Il était moins une, ou presque.

Le républicain de 79 ans, lancé dans une vaste offensive protectionniste, s'était donné jusqu'au 1er août avant d'assommer les produits européens entrant aux Etats-Unis de droits de douane de 30%.

Ursula von der Leyen avait pris soin, avant les discussions, de vanter les talents de 'redoutable négociateur' du milliardaire new-yorkais, et de souligner la nécessité de 'rééquilibrer' la relation commerciale transatlantique.

L'accord, dont tous les détails ne sont pas encore exactement connus, devra être validé par les Etats membres de l'UE. Leurs ambassadeurs, en déplacement au Groenland, ont été informés dimanche matin des dernières tractations, et devront à nouveau se concerter pour le valider.

L'accord de Turnberry confirme que les échanges transatlantiques sont entrés dans une nouvelle ère, celle d'un protectionnisme américain décomplexé. Jusqu'au retour au pouvoir de Donald Trump, ils étaient marqués par un niveau de droits de douane américains de 4,8% en moyenne.

Dans les faits, le taux effectif appliqué par les Etats Unis aux marchandises européennes se montait déjà à près de 15%, si l'on additionne la surtaxe de 10% d'ores et déjà appliquée par le gouvernement américain et le taux de 4,8% pré-existant.

'Bazooka'

Si Ursula von der Leyen et Donald Trump n'étaient pas parvenus à s'entendre, Bruxelles était prête à riposter en taxant des produits et des services américains.

L'exécutif européen, sous l'impulsion de certains pays comme la France, avait aussi menacé de lever l'accès aux marchés publics européens ou bloquer certains investissements.

Dégainer ce 'bazooka' - appelé instrument 'anticoercition' dans le jargon bruxellois - aurait entraîné l'Europe et l'Amérique dans une escalade diplomatico-économique inouïe.

Donald Trump affirme être en position de force. Mais certains sondages montrent que les Américains doutent de sa stratégie douanière et de sa conduite des affaires en général.

Le dirigeant américain, qui s'est toujours joué des scandales et des poursuites pénales, peine à se dépêtrer de l'affaire Jeffrey Epstein.

Il est accusé de manquer de transparence sur les relations qu'il entretenait avec ce riche financier, mort en prison avant un procès pour crimes sexuels qui s'annonçait retentissant.

En annonçant un accord avec l'UE, dans la foulée de ceux conclus ces derniers jours avec le Japon, le Vietnam, les Philippines et l'Indonésie, Donald Trump essaie-t-il de faire diversion?

Un journaliste lui a posé la question dimanche. 'C'est une blague n'est-ce pas? Cela n'a rien à voir. Il n'y a que vous pour penser ça, en ce jour qui est un bon jour pour l'économie européenne et l'économie américaine', a sèchement répondu le président américain.

Lundi, c'est avec la Chine que des négociateurs américains s'efforceront d'éviter une reprise de l'escalade commerciale, au cours d'une rencontre à Stockholm.

