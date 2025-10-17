Droits de douane: l'allemand Merck s'entend à son tour avec Trump

Après Pfizer et AstraZeneca, le laboratoire allemand Merck KGaA a annoncé jeudi à son tour un accord avec l'administration américaine pour réduire le prix de certains traitements pour la fécondation in vitro (FIV), en échange d'une exemption de droits de douane.

L'accord prévoit que la filiale américaine de Merck, EMD Serono, proposera trois traitements pour la FIV - Gonal-f, Ovidrel et Cetrotide - à des prix fortement réduits pour les patients américains, a expliqué le groupe dans un communiqué publié jeudi soir.

'Lorsque ces trois thérapies sont utilisées dans le cadre d'un protocole de FIV classique, les patients bénéficieront d'une remise de 84% sur les prix catalogue', indique le communiqué.

Les traitements resteront disponibles via les canaux habituels, mais seront également vendus via une nouvelle plateforme gouvernementale, TrumpRx.gov, à laquelle les patients auront bientôt accès.

En échange, le groupe allemand basé à Darmstadt (ouest) bénéficiera d'exemptions de droits de douane, à condition de nouveaux investissements de production et de recherche aux Etats-Unis.

Dans ce pays, un couple sur huit souffre d'infertilité, d'après Merck.

Le groupe allemand suit le mouvement initié par le laboratoire américain Pfizer fin septembre, qui a annoncé un premier accord avec l'administration Trump pour baisser les prix de ses médicaments, rejoint début octobre par le britannique AstraZeneca.

Les prix des médicaments aux Etats-Unis figurent parmi les plus élevés au monde et surpassent ceux appliqués chez leurs voisins et en Europe.

Selon une étude de la Rand Corporation, les Américains payent ainsi en moyenne 2,5 fois plus pour les médicaments sur ordonnance que les Français par exemple, un écart que Donald Trump s'était engagé à réduire.

Le président américain a brandi à plusieurs reprises la menace d'une possible surtaxe douanière de 100% sur tout médicament breveté importé, à moins que les laboratoires ne construisent des sites de production aux Etats-Unis.

Une diminution des prix des traitements aux Etats-Unis pourrait ainsi s'accompagner d'une hausse ailleurs dans le monde.

/ATS