Droits de douane: l'administration Trump saisit la Cour suprême

L'administration de Donald Trump a saisi mercredi la Cour suprême pour trancher rapidement ...
Photo: KEYSTONE/EPA/RADEK PIETRUSZKA

L'administration de Donald Trump a saisi mercredi la Cour suprême pour trancher rapidement sur une grande partie des droits de douane qu'il a mis en place depuis son retour à la Maison Blanche. Ceux-ci ont été jugés illégaux par une cour d'appel.

Voyant menacé un vaste pan de l'offensive commerciale au coeur de son deuxième mandat, le président américain avait prévenu qu'il comptait saisir la plus haute instance américaine, dont il a cimenté la majorité conservatrice, par une 'procédure accélérée'.

Dans sa motion, le conseiller juridique du gouvernement, John Sauer, lui demande de décider d'ici au 10 septembre si elle compte examiner le dossier et, le cas échéant, de tenir des audiences d'ici début novembre.

Le document s'inquiète des effets néfastes sur les négociations commerciales menées par Washington de la décision rendue vendredi par une cour d'appel fédérale. Cette dernière a jugé que M. Trump n'avait pas le pouvoir d'instaurer une grande partie des taxes sur les produits importés qu'il a mises en place depuis janvier.

